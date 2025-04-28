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Ротенберг — о майских матчах «России 25»: «5 игр за 8 дней? Мы привыкли к этому»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал майские матчи национальной команды.

— 5 матчей за 8 дней. Это не много?

— Мы привыкли к этому. В первом туре было намного сложнее. Профессия хоккеистка в этом и есть. Бывает тяжело, но надо трудиться. Каждый мечтает сыграть за сборную России. У нас есть сутки на восстановление, чтобы все игроки были в форме. Все команды покажут максимальный хоккей. Для болельщиков это будет праздник. Мы видим, как болеют за сборную. Ее поддерживают всей страной.

Владислав Третьяк: «Это календарь чемпионата мира, НХЛ, КХЛ. Спортсмены должны готовиться к этому. Мы обязательно вернемся. Поэтому нужно готовиться к этому».

1 мая сборная России сыграет с Казахстаном в Астане. 2, 5, 6 и 8 мая — с Белоруссией в Астане, Тольятти и Минске.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
Роман Ротенберг
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Ротенберг — о майских матчах «России 25»: «Постараемся сыграть в яркий хоккей»

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