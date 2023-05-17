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Сегодня, 03:03

Председатель Федерации хоккея Белоруссии — о серии против «Россия 25»: «Уверен, в следующем сезоне все это продолжится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович подвел итоги майского турне против команды «Россия 25».

«Все было супер, очень большой опыт для хоккеистов и радость для болельщиков. Радует взаимодействие с ФХР, то, что в такое непростое время мы друг друга поддерживаем. Это только начало совместного развития. Уверен, в следующем сезоне все это продолжится. Хотим ли заявить еще один белорусский клуб в КХЛ? Нет, мы сейчас оптимально присутствуем на хоккейном рынке. С ФХР полностью взаимодействуем на уровне детского хоккея МХЛ, сейчас будем продумывать совместный турнир в рамках ВХЛ», — цитируют «Известия» Богдановича.

Российская команда провела 8 матчей против Белоруссиии в рамках турне и выиграла Кубок Победы.

Белоруссия&nbsp;&mdash; Россия 25. Сборная «Россия 25» обыграла Белоруссию в товарищеском матче
Источник: https://iz.ru/1513883/aleksei-fomin/minskoe-formatirovanie-kak-zavershilsia-sezon-dlia-rossiiskogo-khokkeia
Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
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