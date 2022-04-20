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Сегодня, 18:48

Разин рассказал о приглашение в сборную России

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин, вошедший в тренерский штаб сборной России на майские матчи, рассказал о принципах формирования команды.

«Звонок из Федерации хоккея России был больше месяца назад. Спросили мое мнение, готов ли поехать в сборную вторым тренером. Я дал согласие

В МХЛ выделяются Танков, Полтапов, Кузьминов: они сейчас в хорошей форме, играют в хороших командах, которые показывают быстрый, качественный хоккей. Тот же Марат Хуснутдинов, который вернулся из КХЛ, не сказать, что был на голову сильней остальных. Все там ребята ровные», — цитирует Разина ТАСС.

В среду был объявлен состав сборной России для участия в товарищеских матчах с командой Белоруссии, которые пройдут в Туле 1 и 2 мая, и в турнире в Санкт-Петербурге, в котором примут участие основная и молодежная сборные России и команда Белоруссии.

Источник: https://tass.ru/sport/14428297
Сборная России по хоккею
ХК Северсталь
Андрей Разин
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