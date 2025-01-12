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Сегодня, 14:30

Разин рассказал, как Третьяк отклонил его кандидатуру на пост главного тренера сборной России 1996 года

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал, как мог возглавить сборную России 1996 года рождения.

— Был в вашей жизни человек, оказавший особое влияние на ваш характер и убеждения?

— Таких людей было много, кто хотел вставить мне палки в колеса. Но не было такого, чтобы я пытался кому-то что-то доказать. Прежде всего делал это для самого себя. Расскажу историю. Когда я пришел в детский хоккей и тренировал ребят 2002 года рождения, когда им было по шесть-семь лет, Борис Александрович Майоров предложил мне возглавить сборную 1996 года. А президент Федерации хоккея Владислав Александрович Третьяк сказал мне: «Андрей, вот когда ты докажешь, что ты хороший тренер, тогда мы тебе и дадим сборную». Вот я до сих пор это Владиславу Александровичу доказываю.

— Получается, Борис Майоров предложил вашу кандидатуру?

— Борис Александрович предложил эту должность мне. Я согласился. А человек на ступеньку выше решил ситуацию не в мою пользу. Думаю, Владислав Александрович сейчас и не помнит этот разговор. Тогда я был только в начале тренерской карьеры. И Владислав Александрович имел полное право на такое решение. Этот разговор засел занозой у меня, и я был мотивирован доказать, что я могу.

Андрей Разин. «У меня на глазах один мужик в автобусе пырнул другого ножом». Самое необычное интервью Разина — об ужасах 90-х, любви и деньгах

Сборная России по хоккею
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Владислав Третьяк
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