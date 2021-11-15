Рашевский считает Мичкова универсальным хоккеистом

Нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Рашевский высказался о форварде национальной команды Матвее Мичкове.

«У него все данные есть — он универсальный игрок, хорошо играет как в обороне, так и в нападении. Ему 16 лет, а он уже играет на взрослом уровне и не проигрывает ни в чем», — цитирует Рашевского ТАСС.

Мичков стал первым игроком в истории нашей сборной в возрасте до 18 лет, который забил два гола на дебютном турнире.

Также хоккеист стал самым молодым игроком, вышедшим на лед в составе взрослой национальной команды, в истории всего отечественного хоккея.