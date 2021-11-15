Рашевский считает Мичкова универсальным хоккеистом
Рашевский высказался об игре Мичкова в сборной России
09:25
Нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Рашевский высказался о форварде национальной команды Матвее Мичкове.
«У него все данные есть — он универсальный игрок, хорошо играет как в обороне, так и в нападении. Ему 16 лет, а он уже играет на взрослом уровне и не проигрывает ни в чем», — цитирует Рашевского ТАСС.
Мичков стал первым игроком в истории нашей сборной в возрасте до 18 лет, который забил два гола на дебютном турнире.
Также хоккеист стал самым молодым игроком, вышедшим на лед в составе взрослой национальной команды, в истории всего отечественного хоккея.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/europe/news/michkov-i-galimov-stali-luchshimi-snayperami-sbornoy-rossii-na-kubke-karyala-1857562/
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