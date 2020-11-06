«Работали по наводке». Агент Малкина рассказал об ограблении своего дома

Бывший вратарь, агент нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, Геннадий Ушаков рассказал в «Разговоре по пятницам» о том, как ограбили его дом в апреле 2020 года.

— Чувствуется, работали по наводке. В некоторые помещения даже не заглядывали. В кабинете просто навели беспорядок — якобы что-то искали. В гостевую спальню не сунулись. Зато мою перевернули вверх дном! Хорошо, я накануне отлета поехал и десятку долларов положил в ячейку. В спальне было 200 тысяч рублей.

— Что-то брать не стали?

— Два телефона, айпад. Компьютер. На этом легко засыпаться.

— По яркому перстню за победу в Кубке Стэнли — еще проще.

— Нет. Ребята с НТВ пришли к антиквару. Тот объяснил: «Варианта два. Можно выковырять все бриллианты, золото расплавить. Сдать как кусок металла. Тогда этого перстня уже не существует. Либо в коллекции у человека, который никому его не покажет». Потому что с фамилией «Ушаков» такой в мире один. Даже «Малкиных» три.

— Как это?

— Женя сделал отцу и брату. А супруге и маме — по кулончику. (Александр Кружков, Юрий Голышак)

Полностью интервью с Геннадием Ушаковым — на сайте «СЭ»