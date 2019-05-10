Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

Президент РФ Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который прошел в ледовом дворце "Большой" в Сочи. Он выступал в составе команды "Легенды хоккея" под номером 11 против команды "Сборная НХЛ".

В матче также приняли участие Министр обороны Сергей Шойгу, хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Виктор Шалимов. Матч завершился со счётом 14:7 в пользу команды "Легенды хоккея", десять из которых забросил Путин.

Перед началом состязания Президент вручил приз команде, победившей в Ночной хоккейной лиге в дивизионе "Любитель 40+". Екатеринбургская команда "Скон-Урал" получила из рук главы государства сертификат на строительство крытого ледового катка. Вместе с Владимиром Путиным в церемонии вручения принял участие президент совета легенд Ночной хоккейной лиги, прославленный хоккеист Александр Якушев.

Напомним, что Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее основные задачи - привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.