Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который проходит в Сочи. Он вышел на лед в красном свитере под номером 11, который стал для него традиционным в таких матчах.

«Дорогие друзья, уважаемые спортсмены, болельщики, поздравляю вас с 10-летием Ночной хоккейной лги», — обратился он к собравшимся, передает РЕН ТВ.

Ранее глава государства играл в товарищеском матче лиги в конце декабря 2019 года на Красной площади в Москве. Путин регулярно выходил на лед в сочинских гала-матчах в рамках финальных турниров Ночной лиги. В последний раз — в мае 2019 года. В прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.