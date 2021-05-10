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Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги

17:37
Президент России Владимир Путин. Фото kremlin.ru.
Президент России Владимир Путин. Фото kremlin.ru.
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который проходит в Сочи. Он вышел на лед в красном свитере под номером 11, который стал для него традиционным в таких матчах.

«Дорогие друзья, уважаемые спортсмены, болельщики, поздравляю вас с 10-летием Ночной хоккейной лги», — обратился он к собравшимся, передает РЕН ТВ.

Ранее глава государства играл в товарищеском матче лиги в конце декабря 2019 года на Красной площади в Москве. Путин регулярно выходил на лед в сочинских гала-матчах в рамках финальных турниров Ночной лиги. В последний раз — в мае 2019 года. В прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/832444-putin-vyshel-na-led-v-gala-matche-nochnoi-khokkeinoi-ligi

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