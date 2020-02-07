Путин и Лукашенко вышли на лед в товарищеском матче

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко вышли на лед в товарищеском хоккейном матче в развлекательном центре в Красной Поляне, сообщает ТАСС.

Лидеры двух стран играют за одну команду. Путин, по традиции, выступает в форме национальной команды под номером 11, Александр Лукашенко — в хоккейном свитере с номером 01 с орнаментом в цветах белорусского флага. В матче также принимает участие сын президента Белоруссии Николай, он играет под номером 31.

В ходе игры Путин забросил три шайбы. Матч закончился со счетом 9:2 в пользу команды, за которую играли президенты РФ и Белоруссии.

В предыдущий раз Путин и Лукашенко вместе играли в хоккей в феврале 2019 года, когда у них проходили трехдневные переговоры.