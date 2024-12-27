Президент медиалиги заявил, что может помечтать о приглашении Путина на медиахоккей

Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» высказался о возможном приглашении президента России Владимира Путина на медиахоккей.

— Президент России — большой фанат хоккея. Хотели бы вы когда-нибудь увидеть Владимира Путина на матче медийной хоккейной лиги и возможно ли это вообще?

— Мне кажется, это будет сложно сделать в плане выхода на лед. Возможно, скорее в качестве приглашенного гостя. Но есть ощущение, что масштаб и формат футбольной медиалиги быстрее может вызвать интерес для его появления, нежели хоккей.

С другой стороны, есть несколько прикольных задумок по международной истории, в которой именно на хоккее Владимир Владимирович может оказаться быстрее, чем на футболе. Но, безусловно, появление такого рода гостей — это всегда статус и правильное внимание к продукту. Ну и, естественно, оценка со стороны первого лица государства. Поэтому это почетно, конечно, и то, о чем можно помечтать. Но я не знаю, насколько это сейчас осуществимо.