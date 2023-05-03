Третьяк — о майском турне сборной: «Проект очень важный. Наша задача — популяризация хоккея»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о проекте тура сборной «России 25» по регионам.

— Проект очень важный. Главная задача ФХР в том, чтобы хоккей проходил не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах. Наша задача — популяризация хоккея, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок пришли в спорт после таких матчей. В Челябинске любят хоккей. Сборная играет здесь уже второй раз. Первый раз мы играли против Франции. Билетов нет. «Трактор», к сожалению, в этом сезоне сыграл не очень хорошо. Народ соскучился по хоккею. Матчи вызывают интерес. Мы никогда не играли в Красноярске. Хороший турнир ждет в Астане. В Казахстане команда готовится к чемпионату мира — там будет тяжело выиграть. В Туле и Белоруссии будут интересные матчи. Это очень важно для нас. Мы смотрим молодых ребят, — сказал Третьяк.

Сборная «России 25» отправилась в турне, в ходе которого посетит Челябинск, Астану, Красноярск, Тулу и Минск и сыграет против команд Белоруссии и Казахстана.

2 мая сборная «России 25» обыграла команду Белоруссии со счетом 4:0. Сегодня, 3 мая, эти сборные снова сыграют друг против друга.