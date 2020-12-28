Президент ФХР Третьяк сообщил, что переболел коронавирусом
13:09
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что переболел коронавирусом в сентябре.
«Я переболел коронавирусом в сентябре очень легко, даже не почувствовал. Антитела есть, поэтому пока не прививаюсь. Если надо будет, то посмотрю, конечно», — цитирует «РИА Новости» Третьяка.
68-летний Третьяк возглавляет ФХР с 2006 года. Он является трехкратным олимпийским чемпионом и многократным чемпионом мира.
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