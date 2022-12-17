Президент ФХР Третьяк рассчитывает, что сборная России U25 проведет матчи в регионах

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал будущее сборной России U25 и возможные матчи в регионах.

«Проект сборной России U25 мы сохраняем, — отметил Третьяк. — Есть планы в мае проехать по другим городам. Сегодня нам очень важно, чтобы наша сборная даже в таком составе из будущих звезд, сыграла в других регионах. Получили предложения от городов, чтобы сборная приехала и сыграла с другими командами. Будем развивать эту идею».