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Сегодня, 14:48

Президент ФХР Третьяк рассчитывает, что сборная России U25 проведет матчи в регионах

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал будущее сборной России U25 и возможные матчи в регионах.

«Проект сборной России U25 мы сохраняем, — отметил Третьяк. — Есть планы в мае проехать по другим городам. Сегодня нам очень важно, чтобы наша сборная даже в таком составе из будущих звезд, сыграла в других регионах. Получили предложения от городов, чтобы сборная приехала и сыграла с другими командами. Будем развивать эту идею».

Хоккей
Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
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