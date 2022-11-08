Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 18:34

Третьяк ответил на слова Фетисова, назвавшего его сумасшедшим

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Владислав Третьяк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент ФХР Владислав Третьяк ответил на слова Вячеслав Фетисова, назвавшего трехкратного олимпийского чемпиона «сумасшедшим».

" Учитесь внимательно читать и понимать смысл сказанного, — начал Третьяк. — К сожалению, многим лень читать дальше заголовков и они выставляют себя в глупом свете. Все хоккейные люди знают о разнице управленческих подходов к строительству хоккейной команды. Первый, североамериканский: за комплектование, за подбор игроков отвечает генеральный менеджер, а тренера просто приглашают руководить готовым составом. Второй — традиционный советский. Когда сам главный тренер выбирает хоккеистов себе в команду, исходя из своих планов и требований. Именно так работали Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов. И ту же самую методику взял на вооружение Роман Ротенберг. Абсолютно правильная, уместная аналогия".

Отметим, что Фетисов на вопрос РБК назвал Третьяка «сумасшедшим» за сравнение с советскими тренерами Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым. При этом Третьяк имел в виду не заслуги и величие специалистов, а методику работы.

Хоккей
Владислав Третьяк
Вячеслав Фетисов
3
1
Читайте также
Экс-президент ФИФА Блаттер назвал ошибкой выбор Катара вместо США хозяином ЧМ-2022
Кучеров идет за новой наградой. Сможет ли лидер «Тампы» скинуть с престола Макдэвида?
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тело бывшего хоккеиста Лифанова обнаружили дома. Причиной смерти стала кровопотеря
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости