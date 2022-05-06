Председатель ФХРБ Богданович: «Нам очень приятно и важно, что России поддерживает нас»

Богданович отреагировал на подписание меморандума о сотрудничестве между ФХР и ФХРБ

Председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве между ФХР и ФХРБ.

— Все события, происходящие в последнее время, подтолкнули к быстрому взаимодействию. Нам очень приятно и важно, что Россия поддерживает нас. Сегодня мы подписали меморандум о сотрудничестве в детском хоккее. Мы будем развиваться в этом направлении. Для нас Россия — хороший соперник и мировой лидер, который поможет белорусскому хоккею сделать шаг вперед.

Ранее, 6 мая, состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между ФХР и Федерацией хоккея Белоруссии. Президент ФХР Владислав Третьяк также прокомментировал это событие.