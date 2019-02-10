Появилось видео начала конфликта со стрельбой на матче детских команд в Москве

Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Фото photo.khl.ru

В сети появилось видео конфликта двух мужчин, который закончился стрельбой во время матча Кубка Москвы между детскими командами 2008 года рождения "Северная Звезда" и "Дмитров".

Отец игрока "Дмитрова" выстрелил из травматического пистолета "Оса" в папу другого спортсмена той же команды. Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Стрелявшего мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. Ему предъявлено обвинение по статье "Хулиганство".

Дичь в детском хоккее в Москве. Отцу игрока выстрелили в голову из пистолета