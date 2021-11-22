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Потерявший сознание хоккеист юниорской сборной России Родионов перенес операцию

17:07

Защитник юниорской сборной России и клуба Молодежной хоккейной лиги МХК «Динамо» Валентин Родионов перенес операцию после столкновения во время матча открытого чемпионата Москвы с ЦСКА, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в воскресенье. Родионов потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы. В настоящий момент жизни спортсмена ничего не угрожает.

16-летний Родионов в текущем сезоне провел 10 матчей в регулярном чемпионате МХЛ, в которых отметился одной результативной передачей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12990143

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Иван Шитик все материалы автора
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