Потерявший сознание хоккеист юниорской сборной России Родионов перенес операцию

Защитник юниорской сборной России и клуба Молодежной хоккейной лиги МХК «Динамо» Валентин Родионов перенес операцию после столкновения во время матча открытого чемпионата Москвы с ЦСКА, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в воскресенье. Родионов потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы. В настоящий момент жизни спортсмена ничего не угрожает.

16-летний Родионов в текущем сезоне провел 10 матчей в регулярном чемпионате МХЛ, в которых отметился одной результативной передачей.