Пострадавший в ходе стрельбы на хоккее рассказал о причинах конфликта

Алексей Емельянов, получивший пулевое ранение на хоккейном матче своего сына от отца другого мальчика, прокомментировал "Москва 24" случившийся инцидент.

- У него были претензии к моему сыну, - сказал Емельянов. - Он мне на него пожаловался. Я подошел к нему и попросил пообщаться со мной, на что он начал меня толкать. Завязалась потасовка. После нее я пошел прямо в кафе, а он вышел из раздевалки, взял пистолет и выстрелил в меня.

В свою очередь, Анна Кузнецова, супруга стрелявшего, считает, что произошедшее никак не связано с хоккеем.

- Произошедший конфликт никак не связан с детским хоккеем, - заявила Кузнецова. - Он длится между ними на протяжении трех месяцев. Один родитель вымогал из другого деньги, связанные с бизнесом. Вчера была очередная провокация, они длились в течение трех месяцев. К сожалению, это произошло в таком месте... Он просто не выдержал.

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