«После МЧМ извинился за оскорбление латышей перед каждым, кто мне написал». Российский защитник объяснил несдержанность после победы над Канадой

Один из самых перспективных российский защитников Егор Замула в о время лайва на YouTube-канале «СЭ» вспомнил громкое интервью после победы над сборной Канады на молодежном чемпионате мира со счетом 6:0.

— После ваших знаменитых слов про сборную Латвии, когда была одержана победа над Канадой на групповом этапе со счетом 6:0, тренер нашей сборной Игорь Ларионов сказал, что имел с вами разговор.

— Да, такая беседа была. Он попросил меня быть сдержаннее. Сказал, мол, понятно, что ты все хочешь всем доказать, тем более пацанам, с которыми играешь в Канаде. Мы первый раз в истории обыграли Канаду на молодежном уровне 6:0, и эти слова были сказаны на кураже. Я очень хотел с нашими парнями обыграть вот этих канадцев, а мне, Хованову, Соколову и Александрову это сделать было вдвойне приятнее. То, что я сказал про Латвию, было ошибкой, но я не хотел никого обидеть. Все мы люди и делаем ошибки.

— Ту фразу припоминают вам до сих пор. Насколько вы пожалели о том, что произнесли ее?

— На следующий день у нас была важная игра, я делал акцент только на матче. Видел, что люди мне писали что-то в инстаграм. Уже после чемпионата я нашел время ответить практически всем. Объяснил, почему так сказал, извинился. В ответ люди писали только хорошее — мы болеем за вас, вы — наша гордость, болеем за тебя лично. Гадостей практически не было. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

Полностью интервью Замулы