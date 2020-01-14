Сестра двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира Валерия Харламова Татьяна назвала имя человека, в котором разочаровалась после гибели брата. 27 августа 1981 года Валерий Харламов и его жена Ирина разбились в автокатастрофе на 74-м километре Ленинградского шоссе близ Москвы.

— Игроки сборной узнали о случившемся в день товарищеского матча в Виннипеге. Ветераны хотели на похороны полететь, но их не отпустили.

— Да, Мальцев еще и за это Тихонова страшно не любит. Сашка сказал: «Я за свой счет туда и обратно». Но ни его, ни других слушать не стали. Кто-то выступил открыто: даже если Валера физически был не готов, вы обязаны были взять его на Кубок как гостя, члена делегации — как угодно. Из уважения к тому, что он делал.

— Чье-то поведение после гибели брата вас разочаровало?

— Только Тихонова. Он единственный, кто не сказал ни слова соболезнования моим родителям. А все остальные всегда вели себя по отношению к нашей семье очень внимательно. И не только армейцы, но и тот же Сашка Якушев. Все приходили к нам и проводили много времени с мамой и папой. Простые болельщики установили памятник на месте гибели в виде огромной шайбы. Сейчас его чуть-чуть перенесли и облагородили.

Полностью интервью Татьяны Харламовой читайте здесь