Плющев: «Прорыв возможен на Кубке мира. Может, игрокам из НХЛ разрешат выступать под российским флагом»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России от международных соревнований.

Решение о недопуске было принято на заседании исполкома ИИХФ 4 февраля. Сообщается, что ФХР сможет оспорить решение о недопуске сборной после ЧМ-2025.

— То, что произошло, не привело никого в непосредственный экстаз. Это предвиделось, ждать объективного подхода здесь совершенно не стоит. В Европе правит государство, у которого губа трясется при слове «Россия», поэтому для меня такое решение не удивительно.

— А что вы думаете по поводу нашего возможного возвращения?

— Прорыв возможен на Кубке мира в 2026 году. Может быть, игрокам из НХЛ разрешат выступать под российским флагом и с гербом. Такой вариант еще возможен, а все остальное — пока им отмашку не дадут из-за океана, они все время будут находить что-то такое. Они же не приняли никаких санкций против Израиля, хотя там ребята изгаляются так, что ковровые бомбардировки идут. Мы себе таких вещей не позволяли, поэтому это все надумано и ничего под собой не имеет, кроме одного: трясущаяся губа, жаба и желчь в отношении России. Так было, так есть и, возможно, будет, только при других обстоятельствах — будут сидеть и молчать, как в Советском Союзе, — сказал Плющев «СЭ».

Чемпионат мира 2026 года пройдет в швейцарских Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

Вероника Ольшукова