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11 февраля 2025, 11:31

Племянника хоккеиста Макарова задержали за взятку клюшками в Челябинске

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хоккейные клюшки на льду
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

СУ СК России по Челябинской области сообщил о задержании директора челябинской спортивной школы за получение взятки.

Сообщается, что глава школы подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки в крупном размере). Утверждается, что посредник передал директору школы хоккейные клюшки общей стоимостью 200 тысяч рублей.

По информации областного управления ФСБ, инцидент произошел в спортивной школе олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова, директором которой является Павел Макаров — племянник хоккеиста Сергея Макарова.

Сергей Макаров в ходе карьеры выступал за «Трактор», ЦСКА, «Калгари» и «Даллас». Он является двукратным олимпийским чемпионом и 8-кратным чемпионом мира.

Источник: https://t.me/su_skr74/4104
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