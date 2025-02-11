Племянника хоккеиста Макарова задержали за взятку клюшками в Челябинске

СУ СК России по Челябинской области сообщил о задержании директора челябинской спортивной школы за получение взятки.

Сообщается, что глава школы подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки в крупном размере). Утверждается, что посредник передал директору школы хоккейные клюшки общей стоимостью 200 тысяч рублей.

По информации областного управления ФСБ, инцидент произошел в спортивной школе олимпийского резерва по хоккею имени Сергея Макарова, директором которой является Павел Макаров — племянник хоккеиста Сергея Макарова.

Сергей Макаров в ходе карьеры выступал за «Трактор», ЦСКА, «Калгари» и «Даллас». Он является двукратным олимпийским чемпионом и 8-кратным чемпионом мира.