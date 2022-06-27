Ротенберг: «Инцидент с клюшкой? Сильно раздули. Обычный эпизод, мужская жесткая игра»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в интервью «СЭ» рассказал об инциденте с клюшкой в ходе игры 3x3.

Главный тренер СКА во время матча ударил клюшкой 21-летнего Илью Чабана.

— На днях в сети появилось видео, на котором вы во время игры бьете соперника клюшкой. Что произошло?

— Это хоккейный эпизод, — сказал Ротенберг корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву. — После игры пожали друг другу руки. Илья Чабан всегда играет в жесткой манере. Думаю, что это все раздули сильно. Это обычный хоккейный эпизод. Хоккей в формате 3 на 3 — достаточно плотный, в нем много единоборств и стыков. Это мужская жесткая игра. Конечно, надо контролировать эмоции. На льду идет борьба, а после матча все жмут друг другу руки. Такие моменты случаются. Эту историю немного раздули. Это эмоции. Но мы для того и играем, чтобы они были. От эмоций идет рейтинг, потому что зритель видит, что все по-настоящему. После матча мы пожали друг другу руки.