Первый тренер Кучерова: "Будем собираться под Кубок Стэнли Никиты"

Первый тренер Никиты Гусева, Никиты Кучерова и Игоря Ожиганова Геннадий Курдин награжден медалью имени Анатолия Тарасова и получил звание заслуженного тренера России. В ходе торжественного мероприятия в Музее хоккея наставник пообщался с журналистами.

– С воспитанниками поддерживаю связь, – заявил Курдин. – Когда возвращаются в Россию, всегда находим время пообщаться. После Матча звезд 40 минут говорили с Кучеровым. Они с Ожигановым поздравили с юбилеем. В этом году исполняется 10 лет с выпуска 92 года "Белых Медведей". Надеюсь, мы соберемся, как и в прошлом году. Дату выберем попозже, чтобы Никита подальше прошел в плей-офф.

– С Кубком Стэнли ждете его?

– Да, под это будем собираться.

– Почему получили звание именно сейчас?

– С 2011 года мои воспитанники начали выигрывать медали. Если бы не выиграли Олимпиаду, я бы не получил.

– Кто выиграет Кубок Гагарина?

– Кто подойдет в более оптимальном состоянии к плей-офф. Равные шансы у ЦСКА, СКА, "Ак Барса", "Динамо" неплохо выглядит. Посмотрим, смогут ли тройкой пройти подальше. (Евгений Белоусов)