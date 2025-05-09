Дедунов: «Сейчас любые игры за сборную — это хороший опыт»

Нападающий СКА и команды «Россия-25» Павел Дедунов прокомментировал результаты «Тура сборной».

«Где-то что-то не получалось — не могли забить какой-то важный гол, «грязный» гол. Наверное, поэтому такой результат. Возможно, еще дело в том, что в сборной Белоруссии играет много ребят из минского «Динамо», которые только что провели хороший плей-офф КХЛ, вышли во второй раунд и попозже закончили сезон, чем мы. Отсюда у них чуть более сохранился игровой тонус. Но что есть, то есть. Стараемся играть в тех условиях, которые имеются.

Сейчас любые игры за сборную — это хороший опыт. В отсутствие матчей с другими сборными надо пользоваться возможностью играть против Казахстана и Белоруссии. Сам факт таких игр — это уже хороший результат. Надо только их выигрывать, а не проигрывать. Тогда будет еще лучше», — цитируют «Известия» Дедунова.

Всего в мае команда Романа Ротенберга провела пять матчей. «Россия 25» трижды уступила сопернику из Белоруссии (2:4, 7:8 ОТ, 1:3), обыграла команду Казахстана (4:1) и победила один раз Белоруссию (3:1).