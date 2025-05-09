Хоккей
Сборная России
Новости
Уведомления
Главная
Хоккей
Россия

9 мая, 05:21

Дедунов: «Сейчас любые игры за сборную — это хороший опыт»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий СКА и команды «Россия-25» Павел Дедунов прокомментировал результаты «Тура сборной».

«Где-то что-то не получалось — не могли забить какой-то важный гол, «грязный» гол. Наверное, поэтому такой результат. Возможно, еще дело в том, что в сборной Белоруссии играет много ребят из минского «Динамо», которые только что провели хороший плей-офф КХЛ, вышли во второй раунд и попозже закончили сезон, чем мы. Отсюда у них чуть более сохранился игровой тонус. Но что есть, то есть. Стараемся играть в тех условиях, которые имеются.

Сейчас любые игры за сборную — это хороший опыт. В отсутствие матчей с другими сборными надо пользоваться возможностью играть против Казахстана и Белоруссии. Сам факт таких игр — это уже хороший результат. Надо только их выигрывать, а не проигрывать. Тогда будет еще лучше», — цитируют «Известия» Дедунова.

Всего в мае команда Романа Ротенберга провела пять матчей. «Россия 25» трижды уступила сопернику из Белоруссии (2:4, 7:8 ОТ, 1:3), обыграла команду Казахстана (4:1) и победила один раз Белоруссию (3:1).

Источник: «Известия»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Павел Дедунов
Хоккей
Читайте также
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения на полеты
Синоптики спрогнозировали температуру до +2 градусов в Москве 19 ноября
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Украинские СМИ сообщили о визите Ермака в Лондон для встречи с послом Залужным
Популярное видео
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дубль Плотникова принес «России 25» победу над Белоруссией

Фетисов: «На чемпионатах мира у сборной СССР была особая ответственность из-за Дня Победы»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости