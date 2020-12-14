Отец Павла Буре считает, что знаменитый хоккеист мог бы прославиться в другом виде спорта

Отец известных хоккеистов Валерия и Павла Буре Владимир Буре в интервью «СЭ» рассказал о своих детях и их воспитании.

— Отец всегда занимался со мной плаванием. Мне это очень нравилось, и я готов был тренироваться целыми днями. Строгость и сильный характер — это про папу. Без его методик не было бы моих достижений, — сказал Буре. -Все это помогло мне в воспитании детей. Я мечтал, чтобы они стали олимпийскими чемпионами. Когда родился Валера, я уже брал его с Пашей в бассейн на тренировки. Моя дочь Катя также училась плавать с рождения. Позже она достигла прекрасных результатов в теннисе, заняв 1-е место в национальном юниорском турнире.

Когда Павлу было три месяца, мой отец учил его плавать в ванной. С годами у него получалось все больше. Задатки имелись колоссальные. Такой выносливостью и желанием трудиться мог похвастаться не каждый сверстник. Я действительно считаю, что мой старший сын стал бы известным пловцом. Но в шесть лет ему приглянулся хоккей. Думаю, это решение было правильным. (Андрей Жданюк).

Полностью интервью с Владимиром Буре можно прочесть на сайте «СЭ».