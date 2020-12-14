Отец Павла Буре рассказал, что не общается с сыном

Отец известных хоккеистов Валерия и Павла Буре Владимир Буре в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношении со своими детьми. В 2017 году у бывшего пловца случился инсульт, после которого он чудом выжил.

— Мне очень помогает поддержка семьи, — отметил Буре. — Особенно благодарен своей жене. Без нее ничего не смог бы сейчас делать. Она всегда рядом. Младший сын периодически прилетает в гости со своей женой. Супруга Павла тоже привозила внуков. Но с ним мы до сих пор не общаемся. (Андрей Жданюк).

Полностью интервью с Владимиром Буре можно прочесть на сайте «СЭ».