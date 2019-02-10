Отец 10-летнего хоккеиста, в которого выстрелили во время детского матча, отказался от госпитализации

Как стало известно "СЭ", пострадавший во вчерашнем происшествии в хоккейной школе в Медведково покинул одну из клиник на северо-востоке Москвы. Повреждение, полученное после выстрела из травматического пистолета "Оса", оказалось несерьезным, и мужчина отказался от госпитализации.

Ранее "СЭ" сообщал о конфликте двух мужчин, который закончился стрельбой во время матча Кубка Москвы между детскими командами 2008 года рождения "Северная Звезда" и "Дмитров".

Отец игрока "Дмитрова" выстрелил из травматического пистолета "Оса" в папу другого спортсмена той же команды.

Стрелявшего мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. Ему предъявлено обвинение по статье "Хулиганство".

Дичь в детском хоккее в Москве. Отцу игрока выстрелили в голову из пистолета //

Появилось видео начала конфликта со стрельбой на матче детских команд в Москве