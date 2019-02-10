Отец 10-летнего хоккеиста, в которого выстрелили во время детского матча, отказался от госпитализации

Как стало известно "СЭ", пострадавший во вчерашнем происшествии в хоккейной школе в Медведково покинул одну из клиник на северо-востоке Москвы. Повреждение, полученное после выстрела из травматического пистолета "Оса", оказалось несерьезным, и мужчина отказался от госпитализации.
Ранее "СЭ" сообщал о конфликте двух мужчин, который закончился стрельбой во время матча Кубка Москвы между детскими командами 2008 года рождения "Северная Звезда" и "Дмитров".
Отец игрока "Дмитрова" выстрелил из травматического пистолета "Оса" в папу другого спортсмена той же команды.
Стрелявшего мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. Ему предъявлено обвинение по статье "Хулиганство".
Дичь в детском хоккее в Москве. Отцу игрока выстрелили в голову из пистолета //
Появилось видео начала конфликта со стрельбой на матче детских команд в Москве
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/russia/news/vo-vremya-matcha-10-letnih-hokkeistov-otcu-igroka-vystrelili-v-golovu-on-dostavlen-v-bolnicu-1510474/