Основатель любительской хоккейной команды «Сталкер» умер на тренировке в Москве

В возрасте 54 лет скончался хоккеист Алексей Зайцев

Основатель любительской московской команды «Сталкер», выступающей в Ночной хоккейной лиге, Алексей Зайцев 10 января скончался на тренировке.

Об этом сообщил руководитель команды Александр Артюшкин. Зайцеву было 54 года.

«Предположительно, у него оторвался тромб. Он был потрясающим, очень надежным, порядочным человеком», — цитирует Артюшкина ТАСС.

Зайцев выступал за юношеские команды ЦСКА и «Динамо». Он создал команду «Сталкер» в 2014 году.