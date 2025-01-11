Основатель любительской хоккейной команды «Сталкер» умер на тренировке в Москве
В возрасте 54 лет скончался хоккеист Алексей Зайцев
Основатель любительской московской команды «Сталкер», выступающей в Ночной хоккейной лиге, Алексей Зайцев 10 января скончался на тренировке.
Об этом сообщил руководитель команды Александр Артюшкин. Зайцеву было 54 года.
«Предположительно, у него оторвался тромб. Он был потрясающим, очень надежным, порядочным человеком», — цитирует Артюшкина ТАСС.
Зайцев выступал за юношеские команды ЦСКА и «Динамо». Он создал команду «Сталкер» в 2014 году.
Источник: ТАСС
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