Определен состав олимпийской сборной России на турнир Sochi Hockey Open

Штаб сборной России назвал состав олимпийской команды (ближайшего резерва национальной) на турнир Sochi Hockey Open.

Вратари: Даниил Исаев ("Локомотив"), Петр Кочетков, Алексей Мельничук (оба - СКА).

Защитники: Николай Демидов ("Сибирь"), Дмитрий Юдин ("Ак Барс"), Иван Мищенко ("Адмирал"), Данила Галенюк (СКА), Егор Зайцев ("Динамо" Москва), Вадим Кудако ("Северсталь"), Даниил Валитов ("Автомобилист"); Артем Мальцев ("Сочи"), Даниил Мисюль ("Локомотив"), Александр Романов (ЦСКА).

Нападающие: Владимир Брюквин ("Динамо" М), Артем Швец-Роговой ("Витязь"), Никита Ртищев, Павел Карнаухов (оба - ЦСКА), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Артур Каюмов (все - "Локомотив"), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Владислав Кодола ("Северсталь"), Никита Михайлов ("Сибирь"), Кирилл Марченко, Данил Савунов, Василий Подколзин (все - СКА), Артем Манукян ("Авангард"), Максим Рассейкин ("Автомобилист").

Тренерский штаб команды отправится в Сочи в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренеры Александр Савченков, Константин Горовиков, тренер вратарей Николай Хабибулин.

Sochi Hockey Open пройдёт с 3 по 8 августа 2019 года. В этом году состав участников выглядит следующим образом: "Сочи", "Авангард", "Локомотив", "Динамо" (Рига), СКА, олимпийская сборная России. Сборная проведёт в рамках турнира четыре матча:

4 августа, 13:00. "Авангард" – Россия (олимп.)

5 августа, 15:00. "Локомотив" – Россия (олимп.)

6 августа, 19:30. "Сочи" – Россия (олимп.)

8 августа, 15:00. Россия (олимп.) – "Динамо" Р