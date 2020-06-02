«Он мог унизить хоккеистов перед командой». Вдова знаменитого советского форварда рассказала о жестокости Тихонова

Вдова советского форварда Владимира Крутова Нина Крутова в интервью «СЭ» рассказала о жесткости тренера Виктора Тихонова.

— Время тогда уже настало другое. Заговорили даже жены. Ира Старикова в 88-м дала интервью газете «Советская культура» о том, каково приходится женам хоккеистов, которые их вообще не видят. Не знаю, высказалась бы так же я — таких предложений мне никто не делал, а сама инициативу проявлять не стала бы.

Но к тому времени терпение кончилось уже у всех.

Ребенок заболел? Ну и что — выздоровеет. У тех же Стариковых сын попал в больницу — Виктор Васильевич Сережу не отпустил. У Андрюши Хомутова отец умирал в Ярославле, так он ему сказал: «А чем ты ему поможешь?» Нормальный вопрос? Не дал уехать, как и Володе ко мне в роддом, и Старикову к ребенку...

Когда кто-то говорит, что с ребятами невозможно было не быть таким жестоким, чтобы выигрывать, — считаю, это бред. Я за жесткость, но в пределах разумного. Конечно, нельзя их распускать. Но, извините, если у человека отец умирает... Что такое по сравнению с этим хоккей?!

Знаю, что Тихонов легко мог унизить игроков перед всей командой, обзывал их. Хотя Володя никогда мне ничего не рассказывал, поэтому каких-то эпизодов, связанных с ним, могу не знать. Ребята на него за это обижались. Все же можно сделать с глазу на глаз, а не так — к тому же зная, что хоккеист не может ответить. (Игорь Рабинер)

Полностью вторая часть интервью Нины Крутовой