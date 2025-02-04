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Сегодня, 16:40

Васильев — о продлении отстранения сборной России: «Есть страны-хейтеры, которые категорически не желают видеть нас»

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборной России от международных соревнований.

Решение о недопуске было принято на заседании исполкома ИИХФ 4 февраля. Сообщается, что ФХР сможет оспорить решение о недопуске сборной после ЧМ-2025.

«В принципе, я еще три года назад говорил, что пока не закончится СВО, будут происходить лишь единичные попытки лояльно отнестись к нашим спортсменам. К сожалению, к хоккею лояльно не отнеслись, ведь есть страны-хейтеры, которые категорически не желают видеть нас на международной арене, к которым в том числе относится и Международный союз биатлонистов. Вообще, здесь свое слово может сказать НХЛ потому, что как я слышал, они хотят создать свой чемпионат мира или что-то в этом духе. Если это произойдет, то ИИХФ могут многое потерять, и все из-за своего не прагматичного упрямства», — сказал Васильев «СЭ».

Чемпионат мира 2026 года пройдет в швейцарских Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

(Денис Сафронов)

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ФХР
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