«С психикой было не в порядке...». Олимпийский чемпион Майоров рассказал о последних годах легенды «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион, знаменитый хоккеист Борис Майоров в интервью «СЭ» рассказал о последних годах другой легенды «Спартака» — Владимира Шадрина.

— Значит, сейчас стали милосердным?

— Не скажу, что сдерживаю себя. Но — в рамках. Еще и по одной причине: сузился круг тех людей, с кем я сегодня общаюсь...

— Почти не осталось тех, с кем играли?

— Да, естественная утечка. А с кем-то судьба разбросала. Неделю назад раздается звонок: «Я такой-то». Думаю — черт возьми, а ведь был такой! Но где он работал — в жизни не вспомню.

— От вашего поколения не осталось почти никого. Вот Старшинов еще живой.

— Вячеслав Иванович плох. Заговариваться стал. Нехорошие дела, что уж тут...

— Как жаль.

— Но я многого не знаю. Все думают как? Майоров и Старшинов — будто одна семья. Утром встают, обнимаются... Это же чушь! У него своя жизнь, у меня — своя. У каждого свои заботы.

— Шадрин довольно бойко отвечал по телефону. А потом вдруг умер.

— У него были какие-то серьезные хвори. Шадрин от всех отстранился, никуда не выезжал, даже гулять на улицу не выходил. С моей точки зрения — что-то с психикой не в порядке было в последнее время. Я ему звонил: «Володь, давай сходим на хоккей». — «Нет, не пойду, не могу...» Необъяснимые причины — почему отстранился.

— В последние годы жизни Зимина мы общались. Не оставляло ощущение, что человек глубоко несчастен.

— А мы в последние годы его жизни мало виделись, почти не общались. Изредка встречались на хоккее. Ни в каких мероприятиях спартаковских ветеранов он участия не принимал. Говорили — на него очень сильно повлияла смерть жены. Кто-то даже предвидел после ее кончины, что самому Зимину недолго осталось.

— Его-то хоронить ходили?

— А как же? Обычно я всегда хожу! Вот год назад даже на похоронах жены Старшинова был. Как не прийти? Это ж последняя дань!

— Я не слышал, что у Старшинова жена умерла.

— Да, рак. Напротив «Олимпийского» церквушка — там отпевали. Потом поехали на Троекуровское кладбище. Я и там был, и там. Мы очень близко были знакомы по молодым годам, много времени вместе проводили. Старшинов, мой брат и я.