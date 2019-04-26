Олимпийская сборная России разгромила Норвегию (7:1) на турнире в Санкт-Петербурге.
St. Petersburg Hockey Open
"Россия (ол.)" – "Норвегия" – 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)
Голы: Кузьменко – 1 (Демидов, Мальцев), 2:00 – 1:0. Гребенщиков – 1, 7:26 – 2:0. Михайлов – 2 (бол., Швец-Роговой, Гребенщиков), 24:51 – 3:0. Кнолд – 1, 37:15 – 3:1. Швец-Роговой – 1 (бол., Кудако), 39:57 – 4:1. Мальцев – 1 (Алтыбармакян, Рыков), 42:02 – 5:1. Кузьменко – 2 (Рыков, Алтыбармакян), 52:05 – 6:1. Денисенко – 1, 53:24 – 7:1.
Вратари: Загидулин – Арнтсен.
26 апреля. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".
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