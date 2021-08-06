Олимпийская сборная России проиграла «Сочи» на Sochi Hockey Open

Олимпийская сборная России потерпела очередное поражение на турнире Sochi Hockey Open. На этот раз команда под руководством Игоря Ларионова уступила «Сочи» со счетом 2:3.

Хоккей

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Sochi Hockey Open

«Сочи» (Сочи) — Россия (ол.) — 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Голы: Свечков — 1 (Коромыслов, Макаров), 5:41 — 0:1. Чибриков — 2 (бол., Свечков, Хуснутдинов), 15:50 — 0:2. Николаев — 1 (Колготин), 27:44 — 1:2. Петьков — 1 (Мищенко, Бакош), 56:11 — 2:2. Глотов — 1 (бол., Бакош, Рундблад), 57:59 — 3:2.

Вратари: Третьяк — Аскаров (59:03).

Судьи: Оленин, Ромасько.

6 августа. Сочи. ДС «Большой».