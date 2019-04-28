На турнире St. Petersburg Hockey Open олимпийская сборная России уступила сборной Северо-Западного федерального округа РФ (2:4).
В составе победителей отличились Георгий Солянников, Владислав Кодола, Максим Джиошвили и Антон Сизов. У олимпийской сборной России шайбы забрасывали Святослав Гребенщиков и Андрей Кузьменко.
St. Petersburg Hockey Open
Россия (олимпийская сборная) - Сборная Северо-Западного ФО - 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Голы: Солянников - 1 (бол., Глухов, Бабенко), 5:39 - 0:1. Кодола - 1 (Хохлов), 32:23 - 0:2. Джиошвили - 1 (Цицюра), 55:14 - 0:3. Гребенщиков - 2 (Мальцев), 56:44 - 1:3. Сизов - 1 (п.в.), 58:04 - 1:4. Кузьменко - 4 (Михайлов), 59:11 - 2:4.
Вратари: Тарасов (57:05 - 58:04) - Мельничук.
Броски: 36 (14+10+12) - 22 (7+6+9).
Судьи: Бирин, Овчинников.
28 апреля. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный". 3215 зрителей.