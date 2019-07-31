Олег Браташ: "Ставим перед собой цель развить молодых игроков"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ оценил ход подготовки команды к турниру Sochi Hockey Open.

– У нашей команды, как и у всех российских сборных, основная задача – победа в каждом матче и турнире, - цитирует наставника официальный сайт ФХР. - В том числе, именно на это мы и ориентируем игроков. Донесли до ребят эту информацию на командном собрании

– Средний возраст команды – 21 год. Старались сделать упор на более молодых ребят?

– Нынешний созыв олимпийской сборной является самым молодым в истории этой команды. Кто-то себя уже успел проявить и в КХЛ, и в сборных командах, от других ждем прогресса. Поэтому нужно помочь абсолютно всем, кто сейчас у нас в команде, обрести уверенность и стать лидером. Мы ставим перед собой цель развить молодых игроков, подготовить их к национальной сборной России с перспективой выступления на олимпиаде 2022 года. Мы должны быть готовы к этим играм.

– В некоторых матчах турнира ряд игроков будут играть против своих нынешних клубных команд. Можно это назвать интригой?

– Да, это особый момент для сочинского турнира. В первую очередь, мы ориентируем ребят на то, что они здесь являются игроками сборной России. С другой стороны, это хорошая дополнительная мотивация для них, чтобы показать себя в сборной, проявить характер. Каждый стремится завоевать место в составе, как в сборной, так и в клубе.

Турнир пройдет с 3 по 8 августа 2019 года. ​