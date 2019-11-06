Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ рассказал о настрое команды на Кубок Германии.

— Кубок Германии — тот турнир, в котором мы традиционно принимаем участие, — цитирует Браташа официальный сайт ФХР. — И здесь собраны сильные команды. Мы играем против первых сборных своих стран, которые небезуспешно участвуют в олимпиадах и чемпионатах мира. Мы очень серьезно настраиваемся на борьбу с сильными командами.

— Те хоккеисты, которые собрались в олимпийской сборной, могу т достойны в будущем получить вызов в национальную команду?

— Это хорошая ступень для игроков, чтобы не только набраться необходимого международного опыта, но и заявить о себе, — для этого созданы все условия ФХР. Многие из нынешнего состава прошли юниорские и молодежную сборные. А это очень приличный опыт. И не надо забывать, что 19 игроков — олимпийских чемпионов — прошли через нашу олимпийскую сборную. Поэтому система сборных работает, это видно по росту и прогрессу игроков.

Олимпийская сборная России на Кубке Германии проведет три матча: 7 ноября россияне встретятся с Германией, 9 ноября со Словакией, а через день сыграет со Швейцарией.