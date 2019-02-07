ОКР и ФХР заключили договор о сотрудничестве в рамках подготовки к Играм-2022

Олимпийский комитет России и Федерация хоккея России заключили договор о сотрудничестве в рамках подготовки российских спортсменов в члены Олимпийской команды России и обеспечения участия олимпийской делегации РФ в Олимпийских зимних Играх-2022 в Пекине. Подписи под документом поставили президент ОКР Станислав Поздняков и президент ФХР Владислав Третьяк.

– За прошедший олимпийский цикл у нас накопился успешный опыт взаимодействия с общероссийскими спортивными федерациями, – цитирует Позднякова официальный сайт ФХР. – Олимпийские игры в Пхенчхане для всех были непростыми. Но мы, все вместе, с честью прошли этот путь, добившись полного восстановления статуса ОКР в МОК, невзирая на все обстоятельства. Лично у меня от Игр-2018 остались только положительные эмоции. Конечно, особо запомнились победы – трудная, но очень важная хоккеистов и красивая, яркая в фигурном катании Алины Загитовой. Но и успехи других наших спортсменов в Пхенчхане остались в памяти. Сегодня мы строим планы на ближайшие четыре года. Пекин уже не за горами.