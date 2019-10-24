Объявлен состав сборной России на молодежную суперсерию

Тренерский штаб молодежной сборной России назвал состав на турнир CIBC Canada Russia Series.

В ходе турнира российская команда сыграет с шесть матчей со сборными юниорских лиг Канады: по два матча против сборной лиги QMJHL (Лига Квебека), OHL (юниорская лига Онтарио) и WHL (Западная хоккейная лига).

Для участия в сборе вызваны 28 хоккеистов, выступающих в России:

Вратари: Данил Исаев («Локомотив», Ярославль), Амир Мифтахов («Барс», Казань), Глеб Носов («Зауралье», Курган).

Защитники: Глеб Бабинцев («Зауралье», Курган), Данил Валитов («Автомобилист», Екатеринбург), Михаил Гордеев («Сочи»), Никита Зоркин («СКА-Нева», СПб), Антон Малышев («Буран», Воронеж), Степан Островский («Адмирал», Владивосток), Даниил Пыленков («Витязь», Подольск), Сергей Телегин (Югра, Ханты-Мансийск), Игорь Усманов («Лада», Тольятти), Петр Ясинский («Трактор», Челябинск).

Нападающие: Родион Амиров («Салават Юлаев», Уфа), Максим Грошев («Нефтехимик», Нижнекамск), Александр Дарьин («Локо», Ярославль), Тимур Ибрагимов, Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все — «СКА-Нева», СПб), Лев Комиссаров, Никита Ртищев (оба — ЦСКА, Москва), Илья Круглов, Владислав Михайлов (оба — «Динамо», Москва), Павел Ротенберг («Динамо», СПб), Егор Степанов («Челмет», Челябинск), Максим Соркин («Звезда», Москва), Захар Шабловский («Спартак», Москва).

2 ноября окончательный состав молодежной сборной отправится в Канаду, где 5 ноября стартует на CIBC Canada Russia Series матчем со сборной лиги Квебека в городе Сент-Джон, провинция Нью-Брансуик.

В Канаде к сборной присоединятся игроки, выступающие в Северной Америке: защитники Егор Замула («Калгари Хитмен», Калгари), Никита Охотюк («Оттава 67?, Оттава), нападающие Егор Афанасьев («Виндзор Спитфайр», Виндзор»), Никита Александров («Шарлоттаун Айлендерс», Шарлоттаун), Дмитрий Завгородний («Римуски Осеаник», Римуски), Руслан Исхаков (Университет Коннектикута, NCAA), Егор Соколов («Кейп Бретон Иглз», Сидней), Александр Хованов («Монктон Уайлдкэтс», Монктон).

Учебно-тренировочный сбор состава молодежной сборной для участия в Турнире четырех наций (Хельсинки, Финляндия) пройдет в Новогорске со 2 по 6 ноября. 7 ноября команда отправится в Хельсинки. Список игроков для участия в сборе, будет опубликован позднее.