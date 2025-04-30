Хоккей
30 апреля, 11:32

Объявлен состав молодежной сборной России, которая будет готовиться к «Кубку Будущего»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Штаб сборных сформировал состав молодежной сборной России для подготовки к турниру «Лига Ставок Кубок Будущего». Турнир пройдет в Новосибирске с 15 по 18 мая, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Вратари: Петр Андреянов («Красная Армия»), Андрей Трофимов («Стальные Лисы»), Мурат Шиянов («Ажуа U20», Швейцария).

Защитники: Максим Агафонов, Алексей Родионов (оба — «Толпар»), Артем Гончар, Никита Полтавчук, Александр Сиряцкий (все — «Стальные Лисы»), Матвей Кривоножкин («Ладья»), Ильяс Магомедсултанов, Роман Шохрин (оба — «Локо»), Андрей Сальников («Рубин»), Макар Фомин («Алмаз»).

Нападающие: Артем Бондарь (МХК «Динамо» Мск), Степан Горбунов, Филат Гусманов, Андрей Матюшин (все — «Белые Медведи»), Вадим Дудоров, Андрей Елезов, Роман Лутцев, Роман Максимов (все — «Локо»), Илья Паутов, Никита Фролов (оба — «Красная Армия»), Александр Першаков («Сибирские Снайперы»), Даниил Прохоров (МХК «Динамо» СПб), Малик Саберзянов («Ирбис»), Михаил Федоров («Стальные Лисы»), Максим Филимонов (СМО МХК «Атлант»).

Тренерский штаб: Николай Воеводин — главный тренер, Евгений Бобарико, Максим Петров — тренеры, Алексей Давыдов — тренер вратарей, Александр Кофанов — тренер по ОФП.

Источник: ФХР
