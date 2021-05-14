«Оборзевший юноша в мантии». Отец хоккеиста Вельмакина ответил на обвинения в избиении судьи матча детских команд

Вадим Вельмакин, отец хоккеиста клуба НМХЛ «Россоши» Егора Вельмакина, рассказал о конфликте во время матча детских команд в Москве. На катке «Русь», во время игры Кубка Москвы «Русь» — «Витязь» среди хоккеистов 2009 года рождения состоялась драка. После первого перерыва при счете 2:0 в пользу гостей Вельмакин с сыном спустились к скамейкам, после чего у них произошел конфликт с судьями Иваном Ермолаевым и Иваном Прусовым.

— Хочу ответить на интервью сказочника Ермолаева, заявил в интервью «СЭ» Вельмакин-старший. — Вчера со своими сыновьями решил навестить близкую сердцу спортшколу, повидать старинных друзей. Расположились на домашнем балконе прямиком над судейским столом. По ходу первого отрезка игры рабочая ситуация с судейской ошибкой при входе в зону атаки гостей подожгла во мне болельщика, я сказал находившемуся под нами арбитру: «Реф, два метра офсайд». Без мата — слышали все. На что оборзевший юноша в мантии велителя хоккейных судеб поднял шар голову и в редкой тишине игры выплюнул в эфир: «Пошел ты на *!» Это убийственное хамство снизу четко услышали мои дети. Я дождался перерыва и спустился к судейскому привалу, чтобы потребовать публичных извинений от «образованного» мордоворота в полосатом джерси.

Дальше все четко видно на многочисленных видео — эмоционально размахивая руками без рукоприкладства с призывом извиниться, получаю удар в голову от человека на 20 с лишним математических единиц моложе и тяжелее. Моя окровавленная физиономия, сын Егор, умолявший не связываться с хабалом, а потом поспешивший мне на помощь и тоже оказавшийся в круговороте потасовки, крики болельщиков, помощь миротворцев.

Извиняться перед демоном, позорящим честь российского хоккея, — мне не за что. Мой адвокат достаточно хорош, чтобы судьишка Ермолаев оказался в местах, далеких от МКАД, где, видится, очень быстро научат следить за азбукой русского языка.

(Алексей Шевченко)

«Думал, это тренер хочет мне задать вопрос, а он наносит удар». Избитый судья рассказал о драке на матче детских команд