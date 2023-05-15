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15 мая, 13:39

Новиков считает важными товарищеские матчи команды «Россия 25»

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о большом туре команды «Россия 25».

«Я думаю, что все специалисты одобряют идею этого турне. Альтернативы ему нет. Мы оказались в изоляции, и я полностью поддерживаю ФХР в том, что она делает все для того, чтобы наша сборная не подверглась ржавчине и застою, а все-таки раскручивала свой маховик. Очень важно, чтобы ребята надевали форму сборной России. Конечно, эта поездка не сравнится с турами «Ласкового мая». Она более серьезна в спортивном и политическом плане. Сборная проехалась по стране с выставочными матчами. Очень важно, что никто в федерации не сказал: «Ну, раз нас никуда не берут, то мы будем на печке спать». Ребята надевают форму сборной и со всей серьезностью относятся к этим матчам», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Тур команды «Россия 25» начался 2 мая и завершится 16-го числа. Его программа состоит из девяти матчей с командами Белоруссии и Казахстана в Челябинске, Астане, Красноярске, Туле и Минске.

Источник: РБ Спорт
Сборная России по хоккею
Юрий Новиков
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