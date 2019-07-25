Николай Хабибулин стал тренером вратарей системы сборных команд России

Известный вратарь, олимпийский чемпион 1992 года, бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк Сити-2002, обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин назначен тренером вратарей системы сборных команд России, сообщается на официальном сайте ФХР.

В его обязанности будет входить работа с олимпийской, а также с юниорскими сборными. Ближайший турнир, в котором примет участие Хабибулин в качестве тренера – Sochi Hockey Open, стартующий 3 августа в Сочи.

Ранее был назначен новый главный тренер женской сборной России, им стал Евгений Бобарико.