2 июля, 13:05

Никитин пока не думает о должности главного тренера сборной России по хоккею

Камила Абдурахманова
корреспондент

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин пока не думал о том, чтобы в будущем возглавить сборную России по хоккею.

«Надежда — слово достаточно далекое. Нет, я об этом вообще не задумывался. Когда нас допустят на международную арену, тогда все задумаются об этом.

Сейчас я полностью сосредоточен на своей нынешней работе. Работы хватает, и какой смысл надеяться, забивать себе голову тем, что может случиться или не случиться. Я практичный человек и сосредоточен сейчас на ЦСКА», — сказал Никитин ТАСС.

Никитин в течение нескольких лет был частью тренерского штаба национальной сборной и вместе с командой одержал победы, завоевав золотые медали на чемпионатах мира в 2012 и 2014 годах, а также на Олимпийских играх 2018 года.

Источник: ТАСС
  • Slim Tallers

    Есть же замечательный тренер для сборной. Его портреты С-Э публикует каждый день.

    02.07.2025

  • Iron Maiden

    Это даже смешно. Какая сборная, Никитин ставит хоккей 2000-х годов. Играют забором в 1-3-1. Но на уровне сборных это не прокатит. Нужен тренер, который поставит нормальный атакующий хоккей.

    02.07.2025

  • zg

    А пора бы!Не Барисыча ж оставлять!:rofl::rofl::rofl:

    02.07.2025

    • Шестеркин признался, что очень соскучился по сборной России

    Экс-тренер сборной Украины по хоккею возглавил «Юнисон»

