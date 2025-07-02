Никитин пока не думает о должности главного тренера сборной России по хоккею

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин пока не думал о том, чтобы в будущем возглавить сборную России по хоккею.

«Надежда — слово достаточно далекое. Нет, я об этом вообще не задумывался. Когда нас допустят на международную арену, тогда все задумаются об этом.

Сейчас я полностью сосредоточен на своей нынешней работе. Работы хватает, и какой смысл надеяться, забивать себе голову тем, что может случиться или не случиться. Я практичный человек и сосредоточен сейчас на ЦСКА», — сказал Никитин ТАСС.

Никитин в течение нескольких лет был частью тренерского штаба национальной сборной и вместе с командой одержал победы, завоевав золотые медали на чемпионатах мира в 2012 и 2014 годах, а также на Олимпийских играх 2018 года.