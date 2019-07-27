"Наша хоккейная федерация не хочет сидеть на месте". Президент ФХР - о встрече в Минспорте

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал встречу руководителей федерации и тренеров национальной сборной с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

- 24 июля в Новогорске состоялось совещание тренеров сборных команд России, - цитирует Третьяка пресс-служба ФХР. На нем руководство ФХР назначило тренерские штабы в команды всех возрастов и мы поставили главную задачу – подготовку к Олимпиаде 2022 года в Пекине. Два дня руководство ФХР и тренеры сборной провели встречу с министром спорта РФ.

Наша хоккейная федерация не хочет сидеть на месте, нам нужно постоянное развитие, так как все наши конкуренты на международном уровне все время находятся в поиске нового. Мы тоже разрабатываем новые технологии, завершаем подготовку национальной программы – новые разделы будут представлены 6 августа в Сочи.

Минспорт оказывает нам постоянную многоуровневую поддержку. Это, в первую очередь, материально-техническая база для сборных команд: нам предоставляют шикарные условия для тренировок и многодневных сборов. Министерство понимает, что мы должны не только идти в ногу со временем, но и где-то опережать его.