Лихачев — о матчах сборной России в регионах: «В Ярославле был бы полный дворец»
Нападающий сборной России 25 Ярослав Лихачев в интервью «СЭ» прокомментировал победу над Белоруссией (4:0) и высказался о возможном проведении матчей сборной в Ярославле.
— Получается, сегодня взяли реванш у белорусов за Кубок Первого канала?
— Да, получается так. Сегодня вернули должок.
— Команда смотрелась свежо, многое получалось. За счет чего это удалось?
— Мы играли короткими сменами. Каждая пятерка была в тонусе. Все выходили играть на максимальных скоростях.
— «Амур» не попал в плей-офф. У вас была долгая пауза. Как входили в ритм игры?
— Да, больше месяца не было игр. Старался держать себя в форме, тренировался. Немного чувствуется, что пропал игровой тонус. Но впереди много матчей. Сейчас все постепенно будут приходить в форму и вспоминать, как играть в хоккей.
— Понравилось, как вас встретил Челябинск?
— Да. Челябинск — хоккейный город. Здесь было очень хорошо на Матче звезд КХЛ. Сегодня тоже великолепная атмосфера. Было приятно играть. Трибуны гнали нас вперед. Спасибо им.
— Как думаете, в Ярославле собрали бы полный дворец на матчи сборной России?
— Конечно. В Ярославле очень редко играет сборная. Последний раз был матч против финнов на Евротуре. В Ярославле тоже был бы полный дворец.