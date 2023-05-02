Нападающий сборной России 25 Ярослав Лихачев в интервью «СЭ» прокомментировал победу над Белоруссией (4:0) и высказался о возможном проведении матчей сборной в Ярославле.

— Получается, сегодня взяли реванш у белорусов за Кубок Первого канала?

— Да, получается так. Сегодня вернули должок.

— Команда смотрелась свежо, многое получалось. За счет чего это удалось?

— Мы играли короткими сменами. Каждая пятерка была в тонусе. Все выходили играть на максимальных скоростях.

— «Амур» не попал в плей-офф. У вас была долгая пауза. Как входили в ритм игры?

— Да, больше месяца не было игр. Старался держать себя в форме, тренировался. Немного чувствуется, что пропал игровой тонус. Но впереди много матчей. Сейчас все постепенно будут приходить в форму и вспоминать, как играть в хоккей.

— Понравилось, как вас встретил Челябинск?

— Да. Челябинск — хоккейный город. Здесь было очень хорошо на Матче звезд КХЛ. Сегодня тоже великолепная атмосфера. Было приятно играть. Трибуны гнали нас вперед. Спасибо им.

— Как думаете, в Ярославле собрали бы полный дворец на матчи сборной России?

— Конечно. В Ярославле очень редко играет сборная. Последний раз был матч против финнов на Евротуре. В Ярославле тоже был бы полный дворец.