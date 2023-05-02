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2 мая, 23:10

Форвард Белоруссии Алистров — о требованиях Квартальнова: «Всегда бороться за шайбу и много бросать»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий сборной Белоруссии Владимир Алистров в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от команды «России 25» (0:4).

— У нас сегодня получалось не особо много, — сказал Алистров. — Это только первая игра. Со второго-третьего матча нам будет легче играть в плане взаимодействий. Все приехали в сборную со своих клубов. Думаю, мы будем играть только лучше.

— Сборную Белоруссии недавно возглавил Дмитрий Квартальнов. Его подход показался вам необычным?

— Все тренеры отличаются. Под каждого надо подстраиваться и выполнять установку, которую он дает. Это всего лишь первая игра. От матча к матчу мы будем больше выполнять то, что от нас требует тренер, и все будет нормально.

— Заметно, что ваша команда активно начала матч. Атаковала с места отбора шайбы. Это требование тренера?

— Да. Он требует от нас активной игры: всегда бороться за шайбу и много бросать.

— С чем связываете проблемы с реализацией моментов?

— Такие игры бывают, когда шайба просто не идет в ворота. Это случается с каждой командой. Главное — не расстраиваться, не думать об этом, и голы придут.

«Россия 25» одержала победу над сборной Белоруссии в первом матче майского турне (4:0). Второй матч в майском турне сборной «России 25» состоится завтра, 3 мая в Челябинске. Игра пройдет также против сборной Белоруссии, начало — 16.30 мск.

Хоккей
Сборная России по хоккею
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