«Наглый парень выскочил и уронил папу». Ужасная история травмы отца Харламова

Сестра двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира Валерия Харламова Татьяна Борисовна рассказала в интервью «СЭ» о травме отца хоккеиста.

— Я с ужасом прочитал, что за два месяца до смерти ваш папа упал у подъезда, потому что его дверью стукнули. Сломал шейку бедра и уже не оправился.

— Не совсем так. Да, упал и шейку бедра сломал. Парень какой-то наглый выскочил и уронил его. И говорит: «Ну ладно, я пошел». — «Помогите хоть его поднять». — «Мне некогда». И убежал. На улицу приехала скорая, и мы его даже поднять не могли. Такие вот бывают люди.

Положили его в больницу, на следующий день прихожу, зная, что вот тут его место. Прихожу в палату — его нет. «Где он?» И тут такой ответ: «А его уже нет». У меня все похолодело внутри — так дословно сказали. А оказалось, Михайлов подключил Андрея Сельцовского, бывшего врача команды, ставшего министром здравоохранения Москвы, и папу перевезли в Боткинскую. Но в известность нас не поставили. А мне уже помощь оказывают, потому что после таких слов плохо стало...

— Он так и не оправился?

— Оправился. Ходил без палочки. Просто перед тем, как ему делали операцию, собрался консилиум. До этого у папы было два инфаркта. Когда не стало мамы и когда погиб мой сын. Операция — это наркоз. И врачи мне сказали, что дают только 20 процентов на то, что он этот наркоз перенесет. Либо, если без операции, то все время будет лежать. Я ответила: «Пусть этот вопрос решает он сам. Я на себя ответственность не возьму, потому что он очень активно живет. За весь сезон ни одного домашнего матча ЦСКА не пропустил — значимые, не значимые... Поэтому у него спрашивайте».

И Бегонька была того же мнения: «Это только дед должен решать». И он сказал докторам: «Лучше умереть на операционном столе, чем лежать всю оставшуюся жизнь. Если бы не эта нога — знаете, как бы я сейчас по бабам бегал!» В общем, сделали ему операцию. Пролежал он в больнице дольше обычного срока, но выкарабкался. И все-таки, думаю, тот наркоз свою роль сыграл — только спустя время. Через год у папы случился обширный инфаркт, и его не стало.

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