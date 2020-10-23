На Кубок Карьяла поедет молодежная сборная России

Штаб национальной сборной России объявил состав команды на первый этап Евротура сезона-2020/21 — Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября. На сбор вызваны 27 хоккеистов.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов («Ак Барс»), Всеволод Скотников (ЦСКА).

Защитники: Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА), Артемий Князев («Ак Барс»), Дмитрий Костенко («Лада») Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Иван Рогов («Северсталь»), Никита Седов («Сочи»), Даниил Чайка (ЦСКА), Семен Чистяков («Авангард»).

Нападающие: Данил Алалыкин, Родион Амиров, Данил Башкиров (все — «Салават Юлаев»), Егор Афанасьев, Тахир Мингачев (оба — ЦСКА), Захар Бардаков («Витязь»), Максим Березкин («Локомотив»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Дмитрий Злодеев («Динамо»), Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА), Илья Сафонов («Ак Барс»).

Штаб сборной: глава штаба Роман Ротенберг, исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Игорь Ларионов, тренеры Владимир Потапов, Сергей Голубович, Владимир Филатов, тренер вратарей Николай Хабибулин, тренер по физической подготовке Филипп Арзамазов.